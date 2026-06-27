SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerilim giderek tırmandı. Önceki gün TBMM’de Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özel’in aynı akşam Garip Dede Cemevi’ne yaptığı ziyaret sırasında atılan "Hain Kemal" sloganları yeni bir krize yol açtı. Özel’in bu sloganlara sessiz kalışı Alevi toplumunda tepki topladı. Ortak bildiri yayımlayan 6 Alevi-Bektaşi federasyonu, Özgür Özel ve destekçilerini sert sözlerle hedef aldı.
SON DAKİKA… İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ni ziyaret eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir kez daha "Hain Kemal" sloganlarına kulaklarını tıkayarak tepki topladı. Cemevi dışındaki bir grubun provokatif eylemi, genel merkezi de harekete geçirdi.
İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu sloganı atan 63 partilinin tespit edildiğini, üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını duyurdu. Kulislere yansıyan son çarpıcı iddiaya göre ise Alevi toplumunu arkasına almaya çalışan Özel ve kurmayları, söz konusu grubu bilinçli olarak cemevi önüne taşıyarak yeni bir algı operasyonuna girişti ve çirkin sloganları attırdı.
PROVOKASYONA ÖFKE BÜYÜK
Cemevi ziyaretinde yaşanan skandal olaya Alevi-Bektaşi federasyonlarından sert tepki geldi. Özel ve destekçilerinin provokasyonu ağır ifadelerle eleştirilirken, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a da göndermelerde bulunuldu.