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  • SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerilim giderek tırmandı. Önceki gün TBMM’de Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özel’in aynı akşam Garip Dede Cemevi’ne yaptığı ziyaret sırasında atılan "Hain Kemal" sloganları yeni bir krize yol açtı. Özel’in bu sloganlara sessiz kalışı Alevi toplumunda tepki topladı. Ortak bildiri yayımlayan 6 Alevi-Bektaşi federasyonu, Özgür Özel ve destekçilerini sert sözlerle hedef aldı.

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!
MURATHAN YILDIRIM

SON DAKİKA… İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ni ziyaret eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir kez daha "Hain Kemal" sloganlarına kulaklarını tıkayarak tepki topladı. Cemevi dışındaki bir grubun provokatif eylemi, genel merkezi de harekete geçirdi.

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, söz konusu sloganı atan 63 partilinin tespit edildiğini, üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını duyurdu. Kulislere yansıyan son çarpıcı iddiaya göre ise Alevi toplumunu arkasına almaya çalışan Özel ve kurmayları, söz konusu grubu bilinçli olarak cemevi önüne taşıyarak yeni bir algı operasyonuna girişti ve çirkin sloganları attırdı.

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

PROVOKASYONA ÖFKE BÜYÜK

Cemevi ziyaretinde yaşanan skandal olaya Alevi-Bektaşi federasyonlarından sert tepki geldi. Özel ve destekçilerinin provokasyonu ağır ifadelerle eleştirilirken, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a da göndermelerde bulunuldu.

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SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

"MİTİNG ALANINA ÇEVİRDİNİZ!"

Ortak bildiride, "Son yaşanan olaylarda, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanı adeta bir siyasi miting alanına çevrilmiştir. Bir cemevinde asla olmaması gereken bir nefret suçu işlenerek, bir siyasetçi aleyhine çirkin sloganlar atılmıştır.Üzüntüyle gördük ki, bütün bu olaylar esnasında ne alanda bulunan siyasetçiler ve ne de Garip Dede Dergâhı yöneticileri bu nefret suçu içeren saygısızlığa müdahale etme gereği duymamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

KINAMA VE PROTESTO

Ortaya çıkan tablonun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "10 Muharrem gibi kutsal bir günde, değerlerimizi hiçe sayarak inancımızı siyasi ikballerine alet ve istismar edenleri şiddetle kınıyoruz. Hem milletvekilliği yapıp, hem de inatla dini bir kurumun başkanlığını sürdürmeye devam eden şahıs başta olmak üzere, bu duruma göz yuman Garip Dede Dergâhı yöneticilerini protesto ediyoruz" denildi.

SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

KİMLER İMZA ATTI?

Bildiriye imza atan federasyonlar şu şekilde sıralanıyor: Afyonkarahisar Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri Federasyonu, Anadolu Abdallar Cemevi Federasyonu, Anadolu Vakıflar Federasyonu, Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu, Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu.

#ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #GÜRSEL TEKİN #DEM PARTİ #TBMM #MANİSA

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