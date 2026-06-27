SON DAKİKA… Alevilerden Garip Dede provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel ve destekçilerine büyük öfke: Miting alanına çevirdiniz!

"MİTİNG ALANINA ÇEVİRDİNİZ!"

Ortak bildiride, "Son yaşanan olaylarda, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanı adeta bir siyasi miting alanına çevrilmiştir. Bir cemevinde asla olmaması gereken bir nefret suçu işlenerek, bir siyasetçi aleyhine çirkin sloganlar atılmıştır.Üzüntüyle gördük ki, bütün bu olaylar esnasında ne alanda bulunan siyasetçiler ve ne de Garip Dede Dergâhı yöneticileri bu nefret suçu içeren saygısızlığa müdahale etme gereği duymamıştır" ifadeleri kullanıldı.