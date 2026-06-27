SON DAKİKA... Ali Mahir Başarır'ın da aralarında olduğu 10 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında olduğu 10 vekile ait 11 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Karma Komisyona, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor.