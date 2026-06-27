SON DAKİKA… CHP dağılıyor mu? ABP Genel Başkanı Yalçın’dan çarpıcı açıklama: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak!

"GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Bedri Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.