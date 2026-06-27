SON DAKİKA | Tamar Tanrıyar’a soruşturma! Hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör