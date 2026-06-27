Takip cihazını İBB çalışanı taktı
İstanbul Maltepe'de 17 Haziran günü evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından Tuzla'da bir inşaatta bulunarak kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli "yol kesmek sureti ile yağma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan Erhan Karaal'ın aracında yapılan aramalarda arka tampon bölümünde streç filme sarılı GPS cihazı bulunmuştu. Görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nun beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü. Cihazın 4 gün önce takıldığı belirlendi.