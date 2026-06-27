TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör Türkiye’nin gündeminden kalkacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş "Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir.

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