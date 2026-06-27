TCG Oruçreis’e NATO’dan kritik görev!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatbikatta 15 ülkeden 26 su üstü ve 11 hava unsuruyla müşterek faaliyetler icra edilirken denizde akaryakıt ikmali, helikopter iniş-kalkış, dikey ikmal, muhabere kaybı ve alçak görüş şartlarında yaklaşma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası sularda yüksek harekat kabiliyeti ve profesyonelliğiyle görevlerini sürdürmeye devam ediyor."

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