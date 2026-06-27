TCG Oruçreis'e NATO'dan kritik görev!

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Oruçreis'in NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen FLEETEX-250/2026 Tatbikatı'na katıldığını bildirdi.

TCG Oruçreis’e NATO’dan kritik görev!
AA

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatbikatta 15 ülkeden 26 su üstü ve 11 hava unsuruyla müşterek faaliyetler icra edilirken denizde akaryakıt ikmali, helikopter iniş-kalkış, dikey ikmal, muhabere kaybı ve alçak görüş şartlarında yaklaşma eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi. Türk Deniz Kuvvetleri, uluslararası sularda yüksek harekat kabiliyeti ve profesyonelliğiyle görevlerini sürdürmeye devam ediyor."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #NATO #ABD

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