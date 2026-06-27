Yasal düzenleme için yoğun çalışma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz'ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:
(Emekli maaşları) Enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Emeklilerimizi enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır.
(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeye dair) Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'in kapanma tarihi çok net değil. Temmuz sonu gibi. İsterse biraz daha uzatabilir ihtiyaç olursa. Dolayısıyla bu Meclis'in iradesine kalmış. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, Genel Kurul'da tartışmalarla son halini almış olacak.
(Emekli maaşları) Enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Emeklilerimizi enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır.
(Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeye dair) Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'in kapanma tarihi çok net değil. Temmuz sonu gibi. İsterse biraz daha uzatabilir ihtiyaç olursa. Dolayısıyla bu Meclis'in iradesine kalmış. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, Genel Kurul'da tartışmalarla son halini almış olacak.