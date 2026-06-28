AK Parti bir Türkiye kitabıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada parti teşkilatına ve millete önemli mesajlar verdi: Bir kitabın her sayfasının ayrı bir tezhibi, hattı, minyatürü, ebrusu olabilir ama her kitabın bir kapağı, kitabı bir arada tutan şirazesi ve onu bütünleştiren cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, önsözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikâyesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir, istikametimiz birdir, hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana 'Uğurlar olsun' dediğimiz gibi yolumuza girene de 'Hoş geldin' der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız. 25 yıldır gönül kapımız herkese açık.

Partimizi kurarken ilkelerimizi, sınırlarımızı, çerçevelerini net bir şekilde çizdik. O çizginin dışına çıkmayacağız, çıkılmasına da müsaade etmeyeceğiz. AK Parti kitabının şirazesinin dağılmasına asla göz yummayacağız. AK Parti bir dava hareketidir. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sıratı müstakim üzere sabitkadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız.

25 yıllık destan olduk ama davamızı unutmadık. İstikametimizi şaşırmadık, yolumuzdan ayrılmadık, menzilimizden sapmadık, milletle gönül bağımızı koparmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz, heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz.

BİZİM DAVAMIZ MİLLET MÜCADELESİDİR

Bu dava kökü mazide, gözü atide mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz.

SİYASETİ YENİKAPI RUHUYLA YAPIYORUZ

Siyaset "aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde" anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir, farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede bireçbir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil; milli bir ödev bilinciyle, milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında, MHP ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli'yle bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk, Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yenikapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. CHP'nin seçmeniyle de diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı, bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı, aramızı açmamalı.

BU ÜLKEDE KİMSE ÜVEY EVLAT DEĞİL

Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir, üvey evlat değildir; bilakis, hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun; dedeleri nereden gelmiş olursa olsun; mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır; o halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Bu devlet; bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir; 86 milyonun her bir ferdi, bilaistisna, bu devletin eşit derecede sahibidir.

GÜCÜNÜ YOLSUZLUKTAN ALAN BİR MUHALEFETİN FAYDASI YOK

CHP'de bunu başarabilirler mi, başaramazlar mı elbette bilemeyiz ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Bizim bütün arzumuz, Türkiye'nin normalleşmesidir. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan birtakım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan bir yapının milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur.

FETÖ DE SİYONİZM DE 86 MİLYONA KASTETMEK İSTİYOR

FETÖ, 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken, bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı; o kalleş darbe girişimini Türkiye'ye yaptılar, 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken, kendimiz için değil; devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik.

Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil; bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz.

Siyonizm adı verilen, soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji, sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil; herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken, kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz; bunu ülkemizin, milletimizin topyekûn bekası için yapıyoruz.

ÇİRKİN SALDIRILARA: CAHİL FOSİLLER BAŞÖRTÜSÜNE KİN KUSUYOR

Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir edayla güya kadınlara ders veriyor, kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır: Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir: Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir, radikal değildir, ekstrem değildir, belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Bu, tüm zamanların normalidir.

CHP'DEKİ KAVGAYA: FRANKESTEIN ÜRETTİLER CEREMESİNİ ÇEKİYORLAR

CHP içindeki kavganın tarafı değiliz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerinin kuyularını kazdılar, birbirlerini şikâyet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.

AYRIMCILIK YAPANLARA: DÜŞMANLARA TAŞERONLUK YAPIYORLAR

Biz, bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de hakkı da değil. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır.

FAŞİZAN SÖYLEMLERE: MİLLETİ SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN BİLE KUTUPLAŞTIRDILAR

"Öyle düşünmeyeceksin, öyle giyinmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın, öyle yazmayacaksın" dediler. "O dili konuşmayacaksın, o türküyü dinlemeyeceksin, oraya gitmeyeceksin, onu öğrenmeyeceksin, öğretmeyeceksin" dediler. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar, siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar.

25'İNCİ YILA ÖZEL ŞARKI

Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı salonda "Tarihe mühür asra lider", "Bir milletin birlik destanı", "Bir milletin demokrasi destanı", "Bir milletin istikrar destanı", "Milletin bölünmez iradesi 25 yaşında" sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. Erdoğan yeni hazırlanan "Efsane Büyük Başkan" isimli şarkıyı sahnede dinledi. AK Parti'nin yeni şarkısında çeyrek asır vurgusu yapıldı.

HALKIN TALEPLERİ DİNLENDİ

AK Parti'nin 'Çeyrek Asırlık Destan' temasıyla sürdürülen kampın ikinci gününde partinin gelecek hedefleri ele alındı. Mevcut politikalar analiz edildi. Kabine üyelerinin katılımıyla Ortak Akıl Oturumu düzenlendi. Bu oturumda sahadan merkeze güçlü bir değerlendirme zemini oluşturuldu ve vatandaşın talepleri direkt kabine üyelerine iletildi.

ÇELİK: TERÖRSÜZ TÜRKIYE'DE YENİ AŞAMADAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu:

Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla herkesi bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseledir. Terör örgütünün silah bırakması için yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun bir an evvel Meclis'e gelmesi gerektiğini ve hızlı şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.

CHP 'de bir yönetim sorunu var. Bu tablo CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur.