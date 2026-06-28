Başkanı Erdoğan'dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Başkanı Erdoğan’dan yazar Yusuf Tavaslı için taziye mesajı
DHA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

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