Hakkında gözaltı kararı verilmişti! Tamar Tanrıyar’ın yurt dışına çıkış yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ve 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.