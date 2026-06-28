İtirafçı müdürler Şile’deki rüşvet çarkını tek tek anlattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ifade tutanakları, Şile'de patlak veren skandalın sanılandan çok daha büyük ve sistematik olduğunu kanıtladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "tam yetkili" kıldığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ile Koordinatör Furkan Yapıcı'nın itirafları, CHP'li belediyedeki kokuşmuşluğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise İBB kurmayı Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Bu ikili, belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldı. Öyle ki, belediyenin çiçek ihalesi doğrudan Kaçmaz'ın yüzde 30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildi. İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ise ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı. Belediyeye adeta çöküldüğünü gösteren ifadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1 milyon 500 bin TL, Soft Şile'den iskân için 500 bin TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500 bin TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750 bin TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı. 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde konser ihalesi verilen firmadan alınan rüşvet miktarı, başkan Kabadayı'ya 3 milyon TL olarak söylendi. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı. Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesinde projeye ruhsat verilmesi karşılığında 'tehditle' rüşvet istendi.
İtirafçı Furkan Yapıcı'nın ifadesine göre, seçim sonrası İBB Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Şile'ye gönderilen Oğuz Kaçmaz, adeta "Gölge Başkan" ilan edildi. Sistemin diğer kilit ismi ise İBB kurmayı Murat Ongun tarafından Şile'ye gönderildiğini her fırsatta dile getiren Ferhat Domurcuk'tu. Bu ikili, belediyedeki tüm ihaleleri ve para akışını kontrol altına aldı. Öyle ki, belediyenin çiçek ihalesi doğrudan Kaçmaz'ın yüzde 30 gizli ortağı olduğu Ümraniye'deki bir şirkete verildi. İBB'den geldiğini söyleyen Ferhat Domurcuk ise ihalesiz şekilde 7 milyon liralık baskı işini bir firmaya vererek evrakı imzalamak istemeyen Kültür Müdürü Elif'in odasını bastı. Belediyeye adeta çöküldüğünü gösteren ifadelerde, şebekenin maden firmalarından "sponsorluk" adı altında milyonlar topladığı, Şile Beton'dan 1 milyon 500 bin TL, Soft Şile'den iskân için 500 bin TL, Tranquila Oteli'nin çalışma ruhsatı için 500 bin TL ve Ramada Otel'in reklam panosu için 750 bin TL haraç alındığı kalem kalem anlatıldı. 34. Uluslararası Şile Bezi Festivali'nde konser ihalesi verilen firmadan alınan rüşvet miktarı, başkan Kabadayı'ya 3 milyon TL olarak söylendi. Özel Kalem Oğuz Kaçmaz ve Ferhat Domurcuk, firmadan 4 milyon TL kopartarak aradaki 1 milyon TL'yi başkandan gizli şekilde kendi aralarında paylaştı. Paralar, hak edişler ödendikçe poşetler içinde teslim alındı. Kakşa ailesine ait 19 villalık inşaat projesinde projeye ruhsat verilmesi karşılığında 'tehditle' rüşvet istendi.