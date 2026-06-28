NATO zirvesinde Türk sofrası
Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi ikramlarıyla da fark yaratacak. Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından alınacak tariflerle misafirlere eşsiz lezzetlerde yemekler sunulacak.
Ankara'ya gelecek olan yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için ikramlık tabakları süsleyecek kuruyemiş ve kuru meyve siparişleri de gerçekleşti. Ankara'nın gıda deposu olan Gimat esnafından zirvede ikram edilmek üzere yüzlerce kilogramlık incir, ceviz, kayısı, kuru üzüm, Antep fıstığı, fındık, leblebi gibi kuruyemiş sipariş edildi.
Verilen siparişler arasında kavrulmuş yemişler kadar kavrulmamış, çiğ kuruyemişlerin de olduğu öğrenilirken özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi koşu parkurları şimdiden düşünülen liderlerin daha sağlıklı olduğu bilinen bu ürünleri tercih etmesi bekleniyor. Macron için en iyi seçeneklerin incir, kayısı gibi yemişler olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği ülkelerin başında gelen ABD lideri Donald Trump ise enerjik kimliğine daha da enerji katacak Türk fındığını bu kez Türkiye'de tadımlayabilecek.
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Muhammet Burak Çiğdem, kuruyemiş ve kuru meyve sektöründe Türkiye'nin önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4.5 milyar dolarlık kuruyemiş ve kuru meyve ihracatımız bulunuyor. Ankara'daki NATO zirvesinde de liderler ürünlerimizi tatma imkanı bulacak" dedi.
Ankara'ya gelecek olan yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için ikramlık tabakları süsleyecek kuruyemiş ve kuru meyve siparişleri de gerçekleşti. Ankara'nın gıda deposu olan Gimat esnafından zirvede ikram edilmek üzere yüzlerce kilogramlık incir, ceviz, kayısı, kuru üzüm, Antep fıstığı, fındık, leblebi gibi kuruyemiş sipariş edildi.
Verilen siparişler arasında kavrulmuş yemişler kadar kavrulmamış, çiğ kuruyemişlerin de olduğu öğrenilirken özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi koşu parkurları şimdiden düşünülen liderlerin daha sağlıklı olduğu bilinen bu ürünleri tercih etmesi bekleniyor. Macron için en iyi seçeneklerin incir, kayısı gibi yemişler olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan Türkiye'nin en fazla fındık ihraç ettiği ülkelerin başında gelen ABD lideri Donald Trump ise enerjik kimliğine daha da enerji katacak Türk fındığını bu kez Türkiye'de tadımlayabilecek.
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Muhammet Burak Çiğdem, kuruyemiş ve kuru meyve sektöründe Türkiye'nin önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4.5 milyar dolarlık kuruyemiş ve kuru meyve ihracatımız bulunuyor. Ankara'daki NATO zirvesinde de liderler ürünlerimizi tatma imkanı bulacak" dedi.