Provokasyona valilik ‘dur’ dedi

Turizm maskesi altında İstanbul'un tarihi ve manevi dokusunu hiçe sayan sapkın LGBT kruvaziyer gemisinin rotası kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. 5 bine yakın LGBT'li sapkın, şehit kanlarıyla sulanmış İstanbul'u kendileri için reklam malzemesine çevirmeyi hedeflerken, sosyal medyada yapılan çağrılar sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır." Sosyal medyadaki tepkilerin ardından, sapkın oluşumun Türkiye ayağının başında yer alan Mustafa Doğan Yılmaz, sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tek Yön İstanbul isimli bir LGBT barı, 8 Temmuz'da bir gemiyle İstanbul'a gelmeye hazırlanan binlerce LGBT'li sapığı ağırlayacaklarını duyurmuştu.