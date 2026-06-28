Süreçte sona yaklaştık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuk olduğu canlı yayında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olduğunu belirterek, "Bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Komisyonda kararlaştırılan şekli bu. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" dedi.

Yakında terörsüz Türkiye konusunun tamamlanacağını ifade eden Kurtulmuş, terör işinin yüzde 80-90'ının bittiğini belirtti. Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır" dedi. Kurtulmuş, "Dünyada örneklerine göre en hızlı ilerleyen model. Yasa müstakil ve geçici, asla af niteliğinde olmaz. Seneye PKK gibi bir sorunumuz olmamalı" açıklamasını yaptı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle oldu:

GELİŞMELER LEHİMİZE

Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdi, silah verdi. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler.

AF NİTELİĞİNDE OLMAYACAK

Terörsüz Türkiye konusunda bir yasa çıkarıp ilanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacaktır. Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır.

Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm.

CHP'nin bu komisyonda bu konuyu sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. CHP'nin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. Sürecin başından itibaren bu sürecin içerisinde hiçbir yerinde taviz verilmedi.

Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Terörün maliyeti 1,3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu 2 katı olduğunu da düşünüyorum.

TBMM CHP'NİN VASİSİ DEĞİL

CHP'nin görüntüsünden rahatsızım. CHP'nin iç kavgasının tarafı asla olamayız. TBMM Başkanlığı, kendi aralarındaki sorunu çözemedikleri için başvurdukları bir mahkeme değil. Ne CHP ne de bir başka partinin vasisiyiz. TBMM Başkanlığı bir karar alacak ve partinin içerisindeki tartışma şu ya da bu şekilde sonuçlanacak diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin her zaman büyük hedefleri oldu. Daha da ileri hedefler ortaya konulması gerekiyor. Oluşan bu pozitif atmosfer ile daha güçlü hale gelecek.

NATO İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

NATO'nun normal liderler, devlet başkanları ve hükümet başkanları toplantısı oluyordu. Şimdi İstanbul'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu aslında parlamenter perspektifin NATO'ya ilişkin, dünyadaki güvenlik konseptlerine ilişkin hatta geleceğine ilişkin önemli tartışmaların olduğu toplantılar. Ayın 29'unda NATO Meclis Başkanlarını Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlayacağız. Önümüzdeki hafta da esas ağırlıklı olan toplantı Ankara'daki Liderler Zirvesi. O toplantıda da NATO için tarihi bir dönüm noktasına şahit olacağımızı düşünüyorum.

BARIŞ PERSPEKTİFİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞILMALI

Bizim açımızdan bu zirve çok önemli. Artık güvenlik sadece askerle, sadece silahla, sadece bombayla temin edilebilecek bir husus değil. Savaşmak kadar barışmanın da önemli olduğu ortaya çıkıyor. Aslında NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olduğu aşikar ama nasıl bir barış perspektifi geliştirir ve barışın oluşmasına nasıl katkıda bulunabilir? Bunların üzerinde de yoğunlaşmasının şart olduğunu düşünüyorum.