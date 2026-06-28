Tekirdağ'da korkutan yangın: Buğday ekili 100 dekar alan zarar gördü!
Tekirdağ’da ekili buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin kontrol altına aldığı arazide 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi yakınlarındaki ekili buğday tarlasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevler diğer ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.