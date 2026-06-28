Terör operasyonunda 178 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 241 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 225'i düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, 6 şüpheli savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerden 178'i tutuklanırken, 34 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.