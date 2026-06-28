Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz

İbn Haldun Üniversitesi 8. Mezuniyet Töreni dün Başakşehir'deki ana yerleşkede gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Mescid-i Aksa İmamı Urve Sabri de dua yaptı. Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, "80'den fazla ülkeden bir araya gelen öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Kampüsten fiziksel olarak ayrılıyor olsalar da İbn Haldun Üniversitesi ailesinden asla ayrılmayacaklar" dedi.

'SİZLERE GÜVENİYORUZ'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da üniversitenin hedeflerine ulaşması için sabırla ve kararlılıkla hep birlikte büyük gayret gösterdiklerini anlattı. 10 yılda iyi bir noktaya geldiklerine inandıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bundan sonra bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Bir üniversitenin büyük hedeflere ulaşması için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu, bunun için de sabırlı olunması gerektiğini her zaman konuşuyoruz. Mezunlarımızdan beklentilerimiz de üniversitemizin hedeflerine ulaşması için oldukça önemli. Bütün mezunlarımıza şunu söylemek istiyorum: Sizlere güveniyoruz ama sizlerden çok şeyler bekliyoruz." Üniversitenin kurucu vakfı olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı programda, mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri de diploma sevinci yaşadı. Törene İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz ile çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mezuniyet törenine gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüşe ivme kazandıracak en önemli aktörler iyi ve kaliteli eğitim almış gençlerimizdir. Sevgili gençler: Eğitimi, okumayı ve araştırmayı öncelik olarak benimseyerek ülkemizi daha parlak yarınlara taşımak için çalışmalısınız. Bugün ilk adımı attığınız yeni hayatınızda başarılar diliyor, törene katılan değerli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."