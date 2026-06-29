AK Partili Hüseyin Yayman’dan Turkuvaz Medya’ya yönelik algı operasyonlarına sert tepki: Milletin sesini susturamayacaklar

Türkiye ne zaman kritik bir sürece girse, milli iradenin yanında duran, milletin sesi olan Turkuvaz Medya, algı operasyonlarıyla hedef tahtasına oturtuluyor.

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin onlarca belgesel yapan, Gezi Parkı olaylarında tarihin doğru safında duran, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ gerçeklerini anlatan, eski Türkiye'deki unutulmaması gerekenleri hatırlatan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu anlatan Turkuvaz Medya, uluslararası mekanizmaların yine saldırısı altında.

Bu kirli kampanyaya karşı sessiz kalmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Turkuvaz Medya hakkında konuşacak kişinin ben alnını karışlarım. Turkuvaz Medya'nın, Gezi Parkı eylemlerinde duruşu belli. PKK terör örgütünün saldırıları karşısında duruşu belli. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın Altılı Masa'nın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli." ifadelerini kullandı.

"TURKUVAZ MEDYA TÜRKİYE'NİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALMIŞTIR"

Saldırıların arka planındaki hedefi net bir dille eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Turkuvaz Medya'yı ağzına almaya hakkı yoktur. Önce ağzına alması için bir aynaya bakması lazım. Turkuvaz Medya, Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, Turkuvaz Medya Türkiye'nin yanında yer alan, milletimizin yanında yer alan, tüm kriz zamanlarında Turkuvaz Medya demokrasiyi savunmuştur, milleti savunmuştur, hürriyetleri savunmuştur, seçilmiş olan hükümeti savunmuştur." sözleriyle Turkuvaz Medya'nın milli duruşunu aktardı.

Turkuvaz Medya yine hedefte!

"TURKUVAZ MEDYA'NIN 17-25 ARALIK'TA DURUŞU BELLİ"

Son günlerde yaşananlar, uluslararası mekanizmaların yerli aparatları yeniden mi devreye girdi sorusunu akıllara getirdi.

A Haber ve Sabah Gazetesi, FETÖ'yle mücadelenin medyadaki kalesi oldu. 17-25 Aralık'ta birçok medya kuruluşu tarafını belli etmezken Turkuvaz Medya tavrını ilk günden ortaya koydu.

Sadece A Haber, 30.000 saate yakın özel içerikli belgeseller ve dosyalar hazırladı. Bugün üniversiteler, kurumlar, araştırmacılar bu arşivlerden faydalanıyor. O günleri hatırlatan belgeseller bugün yayınlandığında, hala o saatte tüm haber kanalları içerisinde en çok izlenen içerikler oluyor.

Sürecin ve duruşun altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Mücadelenin 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın Altılı Masa'nın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli." cümleleriyle kararlılığı bir kez daha teyit etti.