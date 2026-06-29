Ay yıldızlı umut operasyonu

Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Depremden en çok etkilenen La Guaira şehrine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, La Paez Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binanın enkazında kalan canlı kişilerin olabileceği ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. AFAD koordinasyonundaki 75 kişilik uzman ekip canhıraş bir mücadele yürütüyor. Ayrıca 5 kurtarma aracı ve 6 arama köpeği de bölgede faaliyet gösteriyor.

ENKAZ ALTINDAKİLERE ULAŞTILAR

Bölge sakinleri, yıkılan 14 katlı binada 43 dairenin bulunduğu ve 41 dairenin meskun olduğu bilgisini paylaştı. AFAD liderliğindeki ekipler, enkaz altındaki depremzedelere sağ ulaşmayı başardı.

VENEZUELA'DA ZAMANA KARŞI BÜYÜK YARIŞ

Venezuela'da iki büyük depremin ardından can ve mal kaybının en fazla yaşandığı La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken enkaz başında bekleyen Venezuelalılar, yakınlarının bir an önce çıkarılmasını bekliyor. Ellerindeki fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve duvarlara astıkları kayıp ilanlarıyla yakınlarını arayan Venezuelalılar enkaz başından ayrılmıyor. Yakınlarından gelecek haberi gözyaşları içinde bekleyen aileler, yetkililerden arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasını talep ediyor.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalara rağmen can kaybının artmasından endişe ediliyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken halk parklarda kurulan çadırlarda kalıyor. Evleri yıkılan depremzedeler ise stadyumlar, spor salonları ve belediyelere ait sosyal tesislerde barındırılıyor. Enkaz başında yakınlarından gelecek haberi bekleyen Venezuelalılar, yaptıkları açıklamada arama kurtarma personeli sayısının artırılması ve bölgeye takviye ekiplerin sevk edilmesi taleplerini dile getirdi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi.