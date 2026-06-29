Bakan Gürlek duyurdu! Havalimanlarında adli işlemlerde yeni dönem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Havalimanı’nda faaliyete geçirilen Adliye Ek Hizmet Birimi ile hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanında vakit kaybedilmeksizin tamamlanacağını açıkladı. Yeni uygulamanın mahkemelerin iş yükünü azaltması, yargı süreçlerini hızlandırması ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırması hedefleniyor.
Antalya Havalimanı'nda hizmete alınan Adliye Ek Hizmet Birimi ile adli işlemlerde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, mahkemelerin iş yükünü azaltmayı ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.
HAVALİMANINDA HIZLI ADLİ İŞLEM
Bakan Gürlek, yeni uygulama kapsamında hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanında vakit kaybedilmeksizin tamamlanabileceğini bildirdi. Böylece ilgili kişilerin adliyeye sevk edilmesine gerek kalmadan işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılacak.
7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET
Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında kurulan Adliye Ek Hizmet Birimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini kaydeden Gürlek, bu sayede adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
ADALET HİZMETLERİNDE ETKİNLİK ARTACAK
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, yargı süreçlerini daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirme hedefi doğrultusunda yeni uygulamaların hayata geçirilmeye devam edeceğini ifade etti.