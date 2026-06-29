Dua kitaplarının yazarı Yusuf Tavaslı Hakk’a yürüdü

"TAM Namaz Hocası" ve "Tam Dua Kitabı" gibi eserlerin yazarı, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı (91), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Tavaslı'nın naaşı, dün Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

1935'te Denizli'de dünyaya gelen Yusuf Tavaslı, 1950'de İstanbul'a yerleşmiş ve 1962'ye kadar yoğun bir hafızlık eğitimi almıştı. Ardından yayıncılık hayatına atılan usta yazar, kendine has renkli kapak tasarımlarıyla hazırladığı dini rehber kitaplarıyla tanınıyordu. Tavaslı'nın eserleri, 10 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı.



BAŞKAN ERDOĞAN: GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERE SAHİPTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında usta hattat ve yazarın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eserleriyle, kitaplarıyla, hat sanatını icrasıyla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan yazar, hattat ve hafız Yusuf Tavaslı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."