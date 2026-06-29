Ersin Tatar'dan KKTC'de birlik vurgusu: "Türkiye ile birlikte geleceğe yürüyoruz"

"TÜRKİYE İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Türkiye'nin adaya ayak basmasıyla birlikte mücadelelerinde yeni bir dönem başladığını belirten Tatar, "1983'te, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle bütün dünyaya Kıbrıs'ta tek devlet anlayışının mümkün olmadığı gösterildi. Ancak o dönemin şartlarında federal bir çözüm anlayışıyla ortaklık arayışları devam etti. 60 yıldan fazla bir süre federal temelde bir anlaşma için her türlü müzakerede zaman tüketildi. Ancak neticede Rumlar hiçbir zaman iyi niyet göstermedi ve bütün önerileri reddetti." dedi.

Tatar, 15 farklı öneriyle masaya gelinmesine rağmen süreçlerin Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"En son Annan Planı'nda, bundan yaklaşık 20 yıl önce, biz Türkler 'evet' dedik, Rumlar ise 'hayır' dedi. Buna rağmen Rum tarafını Avrupa Birliği'ne aldılar. Yani Annan Planı'na 'hayır' diyen taraf Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirildi. Bu da Kıbrıs meselesinin çözümünü daha da zorlaştırdı. Çünkü artık Avrupa Birliği'nin içindeler. Yunanistan da Avrupa Birliği'nin içerisinde. 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştirilen görüşmelerde de sonuç alınmadı. Federasyon temelindeki çözüm modeli artık geride kaldı. Bu nedenle iki devletli siyaseti savunuyoruz ve bu politikayı uluslararası platformlarda anlatmaya devam ediyoruz."