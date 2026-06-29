LGBT gemisi Türkiye’ye gelmiyor: ’Turizm’ adı altında aile yapısı hedef alındı

ABD'li bir şirketin LGBT'liler için organize ettiği gemi turuna yönelik tepkiler sonuç verdi. Türkiye'nin limanları, gezi rotasından çıkarıldı. Sapkın gemi yolcuları için parti düzenlemeyi planlayan bar, önceki gün İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Beyoğlu Kaymakamlığı'nca kapatılmıştı. Organizasyonun İstanbul ayağı çökünce, Atlantis Events firması 2 bin 500 eşcinseli taşıyan geminin Türkiye ziyaretinden vazgeçti. Daha önce Kuşadası ve İstanbul'a gideceği planlanan gemiye yönelik tepkiler de büyüdü. Bu kapsamda STK'lar tarafından dün Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendi. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Dr. Serdar Eryılmaz'ın katıldığı etkinlikte, Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya grup adına açıklama yaptı.

"Türkiye, son yıllarda yalnızca ekonomik, siyasi veya güvenlik alanlarında değil, aynı zamanda sosyo-kültürel alanda da çok boyutlu bir kuşatmayla karşı karşıyadır" ifadesini kullanan Çankaya, şunları söyledi: "Bir taraftan eğitim adı altında okullarımızda toplumsal cinsiyet ideolojisini yaymaya yönelik faaliyetlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin dünyası dönüştürülmeye çalışılırken, diğer taraftan turizm ve eğlence adı altında toplumumuzun ortak değerlerini, kültürel hassasiyetlerini ve aile yapısını hedef alan organizasyonlar devreye sokulmaktadır."