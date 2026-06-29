Sadece 86 milyonun değil ümmetin umuduyuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'daki AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

❱ ÇEYREK ASIRLIK DESTAN: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı; Türkiye'yi dönüştürdü. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında; her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet bizi hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin, bir "Türkiye Kitabı" olması vardır.

❱ BARİYERLERİ YIKARAK GELDİK: Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık; çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya: "Perdenin ardı perde, perdenin ardı perde; Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde." İşte biz de bir siperi aştığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı; bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik, çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.

❱ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK: 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim; Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik, yağmur çamur demedik, güneş yaz ayaz demedik; Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış, yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık; mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.

❱ GAZZE'NİN UMUDU SİZLERSİNİZ: Ak kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz; Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablusşam'ın, Trablusgarp'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın, Lefkoşa size bakıyor; Bakü size bakıyor; Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşerse bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalardaki ümmetin de vebali üzerindedir.



SORUNLARA BİGANE KALMAYACAĞIZ



❱ Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek; hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak; imkanlarımızı daha da zorlayacağız.



Programın sonunda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Latin maki tarzında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının 33 kez tekrar edilerek yazıldığı ay-yıldız motifli levhayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.





SOYKIRIMIN HESABINI İŞTE BU KADRO SORACAK



❱ Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır, bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır, bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız; Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanı ile birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hind Receb yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, kuvözlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada, Gazze'de bir soykırım yaşandı; halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak, sorulacak, sorulacak! Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını, Allah izin verirse işte bu kadro soracak.



'ATACAĞINIZ HER ADIMDA EREN BÜLBÜL'Ü ÖMER HALİSDEMİR'İ HATIRLAYIN...'

❱ Tüm kalbimle söylüyorum; yükünüz çok ağır. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hind Receb'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın, Aybüke Yalçın'ı hatırlayın, Ayşenur Alkan'ı hatırlayın, Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın, Ömer Halisdemir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın, Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Yapmanız gereken; davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin!





MİLLETVEKİLLERİ İLE KARABÜK'Ü GÖRÜŞTÜ



33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Karabük'teki yatırımlar, planlanan projeler ve şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.