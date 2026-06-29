Şanlı ordumuzun sarsılmaz kalesi

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümünde Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kars'ta da törenler düzenlendi. Kayseri'deki törende Kayseri 1'nci Hava İndirme ve Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, "Bu köklü miras milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin sembolüdür. Birliklerimiz, terörle mücadeledeki başarıların yanında barışı koruma faaliyetleri kapsamında da görevlerimizi başarıyla sürdürüyor" dedi.Törende askerî köpeklerin eğitim gösterileri ile drone ve dağcılık gösterileri büyük ilgi gördü. Yerli ve milli silah ve teçhizatlar ziyarete açılırken keskin nişancı tüfekleriyle hedefleri tam isabetle vuran komandolar, izleyenlerden tam not aldı.

Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndaki törende ise Albay Birol Danişman, Türk ordusunun başarılarla adını altın harflerle tarihe yazdırdığını vurguladı. Şanlıurfa'daki törende de komandolar, Bayraktepe'ye yapılan çıkarmayı yeniden canlandırdı. Gaziantep'te 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Kars'taki 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kışlası'nda da törenler düzenlendi.





ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."