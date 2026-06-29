Saran’a cezanın gerekçesi açıklandı
Fenerbahçe eski başkanı S Sport'un sahibi Sadettin Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanıkla ilgili yasa dışı bahis davası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Davayı karara bağlayan hakim, sanıklar Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkında, üst sınırdan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 562 bin 500 lira adli para cezası verdi. Mahkemenin verdiği kararın gerekçesine SABAH ulaştı. Karara göre, S Sport internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarındaki yasa dışı bahis reklamları ruhsatsızdı. Yasa dışı bahis sitesi reklamlarının, stadyum reklam panoları ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğine dikkat çekildi. Yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı, 'dijital uyuşturucu' niteliğindeki bahis oyunlarının özellikle gençleri olumsuz etkilemeye elverişli olduğu anlatıldı.