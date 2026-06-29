Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katil İsrail'e tepki: Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır.

Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.