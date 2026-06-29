Tamar Tanrıyar için yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan eşi Can Tanrıyar'la yurt dışına çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.