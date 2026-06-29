Türk Yıldızları Belçika semalarında
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliğinde yaptığı gösteri uçuşuyla binlerce izleyiciden büyük alkış aldı. Florennes Hava Üssü'ndeki etkinliğe katılan Türk Yıldızları, NF-5 Freedom Fighter uçaklarıyla yaptıkları yaklaşık 45 dakikalık gösteriyle organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu.7 uçakla gerçekleştirilen gösteride İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerini göstermekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Belçika'daki 300 bin Türk vatandaşının da gösteriden gurur duyduğunu söyledi. Tim Lideri Yarbay Hasan Kocabaş da Türk Yıldızları'nı, ülkemizin "gökyüzündeki milli takımı" olarak tanımladı.