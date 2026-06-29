Zirve dayanışmaya katkı sunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile görüştü. TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye'nin NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, zirvenin İttifak üyesi ülkelerin meclis başkanları ile parlamenterlerinin güncel ve stratejik konuları istişare etmelerine imkân sağlayacağını ifade ederek "Zirvenin NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

İTTİFAKIN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi ile 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin, küresel ve bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı kritik bir dönemde İttifakın geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, savunma harcamalarına ilişkin taahhütler başta olmak üzere güvenlik ve savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşılması için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Numan Kurtulmuş ayrıca "NATO'nun mevcut vizyonunu geliştirerek barış yapıcı girişimler başlatabilen bir yapıya kavuşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.