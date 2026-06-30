Algı operasyonu çöktü! Murat Ongun’un iddialarına peş peşe yalanlama

İBB yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Murat Ongun'un mahkemedeki savunmasında yer alan iddialar çürütüldü. Evinde yapılan arama sırasında oğlunun harçlığının alındığını öne süren Murat Ongun'un bu beyanına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin daha önce yaptığı açıklama yeniden hatırlatıldı. DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan "Polisler Murat Ongun'un oğlunun kumbarasındaki parayı aldı" yönündeki iddiaların manipülasyon olduğunu belirterek, arama sırasında herhangi bir kumbaradan para alınmadığını, el konulan nakit paraların arama tutanağına göre kasada ve evin farklı bölümlerinde bulunduğunu bildirdi.

KASADAKİ PARALARA EL KONULDU

Ongun'un İkametin farklı noktalarında bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra, kasada bulunan 31 bin 50 avro, 1.640 sterlin, 227 dolar ile 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL'ye el konuldu. Bu nedenle Murat Ongun'un DMM'nin açıklamasını çarpıtarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturmaya çalıştığı, resmi tutanakların ise nakit paraların kasadan ve evin farklı noktalarından ele geçirildiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

ZEYNEP ONGUN TUTUKLANMADI, EV HAPSİ UYGULANDI

Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un aile birliği, küçük çocuğunun bulunması ve kişisel durumu dikkate alınarak tutuklama yerine "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin uygulandı. Murat Ongun'un "eşimin tutuklanmaması için benden para istendi" yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu beyanın adli makamları zan altında bırakmaya yönelik olduğu kayıtlara geçti.

HEDEF GÖSTERDİĞİ SAVCI DOSYADA GÖREVLİ DEĞİL

Murat Ongun'un savunmasında ismini kodlayarak işaret ettiği Cumhuriyet savcının İBB soruşturmasında herhangi bir görev almadığı, dosyanın bulunduğu büroda çalışmadığı, soruşturma dosyasına erişiminin bulunmadığı ve terör bürosunda görev yaptığı ortaya çıktı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör