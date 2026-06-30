Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı: "Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine vurgu yaparak, "İlişkilerimizi geliştirmeye hazırız" dedi. Süreçte yaşananlara ilişkin net konuşan Bakan Fidan, "AB’nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı / AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.