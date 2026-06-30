Bakan Fidan'dan Avrupa Birliği mesajı: "Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine vurgu yaparak, "İlişkilerimizi geliştirmeye hazırız" dedi. Süreçte yaşananlara ilişkin net konuşan Bakan Fidan, "AB’nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği mesajı: Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.

Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği mesajı: Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği mesajı: Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı / AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

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Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği mesajı: Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli

Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Yaptığımız görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkânı bulduk.

Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği mesajı: Süreç ayrımcılık yapmadan ilerletilmeli

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız.

AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz.

Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HAKAN FİDAN #TÜRKİYE #AVRUPA KOMİSYONU

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