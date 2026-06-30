Başkan Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor; yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. #KoruyucuAilem pic.twitter.com/lkkB6eLLB8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2026