Başkan Erdoğan, Koruyucu Aile Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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