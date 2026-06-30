Başkan Erdoğan vefatının 8. yılında Fuat Sezgin'i andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 8. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu büyük vizyonla, yaptığı çalışmalarla, müellifi olduğu eserlerle bilimde ve teknolojide bizlere çok önemli bir miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
Ortaya koyduğu büyük vizyonla, yaptığı çalışmalarla, müellifi olduğu eserlerle bilimde ve teknolojide bizlere çok önemli bir miras bırakan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 8'inci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/h4qXUsOWC6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2026
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