Bayrağı düşürmeyiz, bu böyle bilinsin

FETÖ'nün hain darbe girişiminde Ankara'da kolundan yaralanarak gazi olan 42 yaşındaki Selim Erdoğan, darbe girişiminin 10. yılında SABAH'a konuştu: "Bayrağımız yere düşmesin, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşasın diye meydanlara koştuk. O gece geri adım atsaydık bugün Türkiye olmazdı. Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

'ŞEHİT OLMAK İSTERDİM'

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde helikopterler ve tanklardan açılan ateşle Ankara'da yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan, devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nde çalışıyor. Hain darbe girişiminin 10. yılında SABAH'a konuşan Erdoğan, "15 Temmuz akşamı anne ve babamdan helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktım.

Darbeye karşı durmak için Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gittim. FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine, kaldırımlardan söktüğümüz taşları attık. Göğsümüzü tanklara siper ettik. Genelkurmay Başkanlığı'ndan havalanan helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarıyla sol kolumdan yaralandım. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. Tek üzüldüğüm o gece şehit olmamak" dedi.

SONSUZA DEK BİZ VARIZ

GAZİ Selim Erdoğan, kolunda şarapnel parçası ile 6 ay dolaştığını ve çok sayıda ameliyat geçirdiğini belirterek, "Hastanede gözlerimi açtığımda ilk olarak vatanımı ve bayrağımı sordum. Sonra derin bir nefes aldım. Yanımdakilerin büyük çoğunluğu şehit olmuştu. Gözümü kırpmadan vatan için canımı vermeye hazırım. Bu bayrağın gölgesinde yaşamak huzur veriyor. Kimseye bu vatanı böldürtmeyiz. Çünkü biz varız. 15 Temmuz ruhu sonsuza dek yaşayacak. Hainlere bu topraklarda hiçbir zaman yer olmadı, bundan sonra da olmayacak. O gece mermilere göğsümüzü siper ettik. Bundan sonra da etmeye hazırız. Ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyiz. Vatanımız için canımızı seve seve vermeye hazırız. FETÖ'cü hainlere ve onların ağababalarına duyurulur. Ölmek var, dönmek yok. Bu böyle biline" diyerek kararlılık mesajı verdi.