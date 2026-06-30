Devlete teşekkür belediyeye sitem

Marmara Adalar Belediye Başkanı CHP'li Aydın Dinçer'in sosyal medya paylaşımları, mutlak butlan kararı sonrası CHP'li belediyeler arasında uyum sorunu yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Başkan Dinçer, sosyal medya hesaplarından 25 Haziran günü yaptığı ilk paylaşımında, "Sizce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kombine soğuk asfalt aracını adalarımıza gönderebilecek mi? Bence gönderemez" ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşım kentte siyasi bir tartışma başlatırken, CHP'li Dinçer 1 gün sonra da "Tek bir talebimizle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Marmara Yan Yolu soğuk asfalt çalışmaları tamamlanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkürler" şeklinde bir paylaşım daha yaptı. Dinçer'in paylaşımları, CHP'li Belediye Başkanları arasında da uyum sorunu yaşandığına dair tartışmalara neden oldu. Paylaşımların ardından, Aydın Dinçer ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın arasının açık olduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Dinçer, paylaşımlarının herhangi bir kişiyi hedef almadığını belirterek amacının, hizmeti kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin teşekkür etmek olduğunu ifade etti.