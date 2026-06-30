Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, üst düzey AB yetkilileriyle Ankara’da bir araya geldi
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile Ankara'da görüştü.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HAKAN FİDAN #AB KOMİSYONU #ANKARA

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