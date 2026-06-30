  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı: Binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı: Binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu anne ve babaların Koruyucu Aile Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan’dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı: Binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor
AA

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir çocuğun geleceğini değiştiren en büyük zenginliğin sevgiyle sahiplenen bir ailenin varlığı olduğunu dile getirdi.

Bu inançla 2012 yılında başlattıkları Gönül Elçileri Projesi'nin nice evi umutla nice yüreği merhametle buluşturan örnek bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü belirten Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün, kalbini ve yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor. Gerçek gönül kahramanlarımız olan koruyucu anne, babalarımıza şükranlarımı sunuyor, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#EMİNE ERDOĞAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý