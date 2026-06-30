KADEM’den Sultanahmet’te aşure ikramı
Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) Genç KADEM gönüllüleri tarafından Sultanahmet Camii avlusunda kurulan stantta vatandaşlara Muharrem ayı vesilesiyle bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure ikram edildi. İkrama vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. KADEM Genel Müdür Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman, "Bugün bir geleneğimizi yaşatmak için buradayız. Aşurenin tarihi Nuh Tufanına dayanıyor. Rivayet o ki gemide kalan erzaklar bir araya getirilerek bir yiyecek oluşturuluyor ve bu yiyecekle gemideki herkes o yiyecekle karnını doyuruyor" dedi.Aşurede, birbirinden farklı yiyeceklerin aynı kabın içinde muhteşem bir ahenk oluşturduğunu ifade eden Yaman, "Biz de birbirinden farklı insanlarla toplumsal olarak bu şekilde bir birliktelik bir ahenk oluşturabiliriz. Çünkü KADEM bunun için çalışıyor" diye konuştu. Bu arada, Esenyurt Belediyesi de Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlediği etkinliklerde 18 binin üzerinde vatandaşa aşure ikram etti.