NATO’nun gözdesi KAAN

Son dönemlerde Avrupa ülkelerinin en büyük sorunlarından biri de ortak yürütülen savunma sanayii projelerindeki hayal kırıklıkları... Hava kuvvetlerinde ABD'nin F-35'inden kaçınmak isteyen ülkelerin alternatifi hayli az. ABD dışında yeni nesil bir savaş uçağını gökyüzüyle buluşturan tek NATO üyesi Türkiye ise çözüm için en güçlü adaylardan biri. Önce Rusya-Ukrayna, ardından ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları... Ve nihayetinde artık daha güçlü şekilde dillendirilen 'büyük savaş' senaryoları... Almanya ve Fransa birlikte yürüttükleri yeni nesil savaş uçağı programını iptal etti. Yine Almanların donanmaları için Hollanda'dan tedarik edeceği yaklaşık 9 milyar euroluk savaş gemisi alımı da geçen yıllara ve harcanan onca paraya rağmen mutlu sona ulaşamadı. Yeni nesil bir savaş uçağını üretebilmek için zamana ihtiyaç var. Ancak kapıya dayanan bir savaşta bu kadar beklemek ciddi riskleri üstlenmek anlamına geliyor. NATO içerisinde 5. nesil savaş uçağını gökyüzüyle buluşturabilen sadece iki ülke var: ABD ve Türkiye. Avrupalıların özellikle Trump'ın ikinci döneminde ABD ile ilişkilere çekinceli yaklaştığı sır değil. Ayrıca F-35'lerin işletim maliyetlerinin beklenenden çok daha yüksek olması, güncellemelerde yaşanan sıkıntılar herkes için ciddi soru işaretlerine neden oldu. İspanya ve İsviçre gibi ülkeler F-35 alım kararlarını iptal etti. Çok sayıda Avrupa ülkesi de ellerindeki filoyu büyütmeme yoluna gitti.

SINIFININ EN ÖNEMLİ OYUNCUSU

Türkiye ise Milli Muharip Uçak KAAN'ı kendi imkânlarıyla geliştirdi ve gökyüzüyle buluşturdu. Sahip olduğu kabiliyetlerle kendi sınıfının en önemli oyuncularından biri kabul edilen KAAN'ın tam anlamıyla operasyonel olması için 2030 ve sonrası işaret ediliyor. AB ya da NATO üyesi bir ülkenin KAAN'ı kendi sensörleri, radarları ya da diğer alt sistemleriyle donatmak istemesi halinde Türkiye buna hızla ayak uydurabilir. AA



HÜRJET MODELİ UYGULANACAK

İspanya'nın özgün sistemleriyle donatılacak HÜRJET hızlı bir şekilde İspanyol Hava Kuvvetleri'nin envanterine girebilecek. KAAN için de benzer bir yol haritası izlenirse Avrupalı ülkeler son derece hazırlıksız yakalandıkları bu yeni dönemde çok güçlü bir ara formüle kavuşabilir. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde liderlerin masasındaki en önemli konulardan birinin KAAN olması sürpriz olmayacak.