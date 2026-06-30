SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni topladı...
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı... Kabine'nin gündeminde bölgesel gelişmeler, Terörsüz Türkiye ve memur ve emekli maaşları olacak. Toplantının ana gündem maddesini ise NATO Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi oluşturacak.
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı... Kabine'nin gündeminde bölgesel gelişmeler, Terörsüz Türkiye ve memur ve emekli maaşları olacak. Toplantının ana gündem maddesini ise NATO Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi oluşturacak.
ANA GÜNDEM MADDESİ NATO ZİRVESİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi olacak... Dünya siyasetinin nabzı, Ankara'da atacak... Toplantıda, 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.
GÖZLER TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE...
Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.
Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.