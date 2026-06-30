SON DAKİKA | CHP'de yeni ihraç dalgası! 26 il başkanı daha görevden alındı

Son dakika haberleri... CHP içindeki koltuk savaşları ve ihraç krizi her geçen gün daha da büyüyor. Mutlak butlan ile genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "arınma" süreci kapsamında Özgür Özel'e yakın birçok ismi partiden ihraç etme kararı aldı. Son olarak 26 il başkanının daha görevden alındığı açıklandı.

SON DAKİKA | CHP’de yeni ihraç dalgası! 26 il başkanı daha görevden alındı

Son dakika haberleri... CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını ve 7 il başkanının da ihraç talebiyle disiplin sevk edildiğini bildirdi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#CHP #ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU

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