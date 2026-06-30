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  • SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalandı. Soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL
Emir SOMER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL
SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

30 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ

Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

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SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

32 ŞİRKETE EL KONULDU

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İstanbul merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu: İşlem hacmi 30 milyar TL

Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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