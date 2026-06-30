SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu ihracını istemişti: CHP’li Gökhan Günaydın CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi!

ÖZEL'E YAKIN ÇOK SAYIDA İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK ve PM'de alınan kararlar ile CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.