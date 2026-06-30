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  • SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek için Samp-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı.

Güler ayrıca, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının konuşulacağını açıkladı.

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#NATO ZİRVESİ #YAŞAR GÜLER

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