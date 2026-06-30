SON DAKİKA... İzmir Seferihisar Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı!

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte toplam 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Yetişkin ile 19 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan çıkarılarak Seferihisar Adliyesi'ne gönderildi.

OPERASYON 4 İLDE DÜZENLENMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BAZI İSİMLER SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, bir şüpheli de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.