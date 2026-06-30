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SON DAKİKA... Şile Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 13 tutuklama: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de listede...

SON DAKİKA... Şile Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 13 tutuklama: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de listede...

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Belediyeye yönelik üçüncü dalga operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 14:45 Son Güncelleme: 30 Haziran 2026 15:07

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, bilgi sahibi beyanları, rüşvet suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler, HTS kayıtları ile banka hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni suç şüphesine ulaşıldı.