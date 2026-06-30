Soykırım şebekesinin sözde kararına peş peşe tepkiler
İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını destekleyen sözde kararına tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır" ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da tepkisini "İsrail yönetiminin 1915 olaylarına dönük aldığı karar, hukuken ve insani açıdan tüm meşruiyetini yitirmiş bir iktidarın, uluslararası toplumun dikkatini kendi soykırım suçlarından başka yöne çevirme çabasıdır" ifadelerini kullandı. Azerbaycan da tarihi olayların siyasi çıkar aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "İsrail hükümetini aldığı bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz" tepkisinde bulundu.