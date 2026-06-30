Tanrıyar adli kontrolle serbest

Tanrıyar adli kontrolle serbest
Armağan YILMAZ Sema DEMİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlattığı Tamar Tanrıyar, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Kuşadası'nda MSC Dvina adlı kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifade veren Tanrıyar, yurtdışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dijital materyallerine el konularak inceleme başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KUŞADASI #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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